Россиянам рассказали, как самому обеспечить себе достойную пенсию

Бизнес-аналитик Шибенко: взносы 3-5 тыс. в месяц могут вырасти до капитала за 25 лет

Как выстроить рабочую пенсионную стратегию на 20–30 лет вперед при возможности откладывать 5–10 тысяч рублей в месяц, «Газете.Ru» рассказала эксперт по цифровым инвестициям Светлана Шибенко, участвовавшая в качестве бизнес-аналитика в проектах для ЕВРАЗа и «Нoрникeля».

С чего начинать, если доходы ограничены?

«Отправная точка — не поиск «идеального инструмента», а формирование привычки регулярно откладывать деньги. Даже небольшие суммы способны дать ощутимый результат на длинном горизонте», — заявила она.

По оценкам эксперта, взносы в размере 3–5 тысяч рублей в месяц при средней доходности 8–10% годовых за 25 лет могут вырасти до капитала, сопоставимого с сегодняшней средней зарплатой. Ключевое значение здесь имеют не размер стартового капитала, а регулярность и время.

«При этом важно инвестировать только свободные средства. Деньги, предназначенные для повседневных расходов, выплат по кредитам и резервного фонда, не должны участвовать в долгосрочных инвестициях — иначе при первом же форс-мажоре придётся выходить с рынка в неудачный момент», — отметила бизнес-аналитик.

Какие инструменты подходят для горизонта 20–30 лет? На длинной дистанции, по словам Шибенко, наиболее логично опираться на несколько базовых решений.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) остается одним из ключевых инструментов. Он позволяет получить налоговый вычет 13% от внесенной суммы (до 52 тысяч рублей в год), а при соблюдении условий — освободить доход от НДФЛ. Фактически государство частично компенсирует инвестиционные взносы.

Индексные фонды (БПИФ) позволяют инвестору не выбирать отдельные акции, а приобретать долю в широком рынке — в корзине из десятков или сотен компаний. Исторически такие фонды на длинных промежутках показывали доходность выше инфляции при условии, что инвестор не пытается постоянно «угадывать» вход и выход из рынка.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с регулярными взносами обычно дают более умеренную доходность, но обеспечивают понятную юридическую структуру: средства находятся в доверительном управлении, отделены от баланса фонда и подлежат наследованию. Для многих это становится базовым, стабилизирующим элементом пенсионной стратегии.

«Отдельного внимания заслуживает программа долгосрочных сбережений (ПДС), реализуемая через НПФ. Она предполагает регулярные взносы, возможность софинансирования со стороны государства и государственные гарантии сохранности средств в пределах установленного лимита. Для тех, кто хочет копить «на пенсию» в понятном и регулируемом формате, ПДС может стать хорошим дополнением к ИИС и самостоятельным инвестициям», — заявила эксперт.

Что делать с облигациями, недвижимостью и криптовалютой?

«Для консервативной части портфеля логично использовать облигации и цифровые финансовые активы (ЦФА). В первую очередь это ОФЗ и бумаги надежных компаний: они обеспечивают прогнозируемый купонный доход и снижают общую волатильность портфеля, хотя редко существенно опережают инфляцию», — заявила Шибенко.

Недвижимость по-прежнему воспринимается как «классика», но для инвесторов с ограниченным бюджетом она часто оказывается сложным инструментом. Высокий порог входа, расходы на оформление, ремонт и налоги, а также низкая ликвидность делают ее не самым удобным вариантом для регулярных накоплений.

Криптовалюта остается высокорисковым сегментом. Ее можно рассматривать как потенциально более доходную, но волатильную часть портфеля, а не как основу пенсионных накоплений. В зависимости от риск-профиля доля таких активов может составлять 5–10% капитала у консервативных инвесторов и быть выше у тех, кто готов к колебаниям.

Нужно ли глубоко разбираться в финансах для этого?

Для старта достаточно базового уровня знаний. Многие брокеры предлагают робосоветников: инвестор указывает горизонт и цели, например «пенсия через 20–25 лет», после чего система формирует портфель под заданный риск-профиль.

«На практике самая сложная часть — не открытие счета, а психологическая устойчивость во время рыночных спадов. Первая серьезная просадка часто вызывает желание зафиксировать убыток и выйти из инвестиций, хотя именно долгосрочные стратегии предполагают сохранение позиций и продолжение регулярных взносов. Финансовые кризисы носят циклический характер, и исторически за сильными падениями на горизонте нескольких лет обычно следует восстановление», — предупредила Шибенко.

Почему не ограничиться банковскими вкладами?

«Банковский вклад — это прежде всего инструмент сохранения средств и резерв, но не механизм роста капитала на десятилетия. В периоды высокой ключевой ставки он может перекрывать инфляцию, однако при ее снижении доходность вкладов быстро падает. ИИС в сочетании с индексными фондами позволяет участвовать в росте экономики и одновременно пользоваться налоговыми льготами. Вместо попыток «переиграть» рынок отдельными сделками инвестор получает долю в большом рынке и работает на длинной дистанции», — сказала эксперт.

Как выглядит результат на практике?

При регулярных пополнениях ИИС и инвестициях в индексные фонды или крупные компании уже через несколько лет разница между суммой взносов и стоимостью портфеля становится заметной. Особенно когда к рыночному росту добавляются дивиденды и налоговые вычеты.

«В такой модели не требуется искать «идеальную точку входа». Достаточно системно инвестировать фиксированную сумму и дать времени и сложному проценту сделать свою работу», — заметила она.

