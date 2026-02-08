Белоусов поздравил военную полицию с профессиональным праздником

Белоусов: с первых дней СВО военная полиция проявляет мужество и отвагу

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих военной полиции Вооруженных сил России с профессиональным праздником. Поздравительный приказ опубликован в канале ведомства в Max.

По словам Белоусова, 8 февраля в России отмечается День военной полиции — единой централизованной структуры, обеспечивающей законность, правопорядок и воинскую дисциплину в армии.

«С первых дней специальной военной операции военнослужащие военной полиции демонстрируют мужество и отвагу», — отмечается в сообщении.

Белоусов указал, что с начала СВО военная полиция эффективно выполняет поставленные задачи в сложной обстановке: контролирует соблюдение уставных норм, противодействует преступности в войсках, обеспечивает охрану режимных объектов и безопасность дорожного движения, сопровождает воинские и особо важные грузы, а также оказывает помощь мирному населению.

28 января президент России Владимир Путин установил День военной полиции 8 февраля в ВС РФ. Соответствующую инициативу предложило ранее министерство обороны. В пояснительной записке авторы проекта отмечали, что создание Дня военной полиции окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций.

Ранее Белоусов поблагодарил коллективы предприятий и волонтеров за приближение победы.