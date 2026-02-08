Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В двух аэропортах сняли временные ограничения

Временные ограничения сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара
Виталий Тимкив/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский): сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены ради обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 8 февраля в аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на пятницу, 6 февраля, представитель Росавиации также сообщал о приостановке приема и выпуска самолетов в аэропорту Калуги (Грабцево). Временные ограничения были сняты спустя 30 минут после их введения.

Чаще всего ограничения на работу аэропортов вводят из-за режима опасности БПЛА в регионе. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в двух московских аэропортах ввели ограничения.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!