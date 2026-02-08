В двух аэропортах сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский): сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены ради обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 8 февраля в аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на пятницу, 6 февраля, представитель Росавиации также сообщал о приостановке приема и выпуска самолетов в аэропорту Калуги (Грабцево). Временные ограничения были сняты спустя 30 минут после их введения.

Чаще всего ограничения на работу аэропортов вводят из-за режима опасности БПЛА в регионе. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в двух московских аэропортах ввели ограничения.