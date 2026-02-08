В подмосковном городе введен карантин по бешенству

В Реутове введен карантин по бешенству в доме №4 на Молодежной улице

В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству. Постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства.

В документе уточняется, что очаг по бешенству установлен в четвертом доме на Молодежной улице. На этой территории нельзя лечить животных, в организме которых могут размножаться возбудители опасной болезни, их также нельзя перемещать, ввозить и вывозить, снимать с них шкуры и охотиться на этих особей. Кроме того, туда запрещен доступ посторонним лицам.

В постановлении весь Реутов признан неблагополучным по бешенству. Там нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием потенциально опасных животных.

В начале февраля в Алтайском крае обнаружили бешеную лису. Она напала на владельца одного из домов и проявляла агрессию к собакам.

Специалисты отловили животное и взяли пробы, после чего предположения о бешенстве подтвердились. Тогда вакцинировали пять человек и шесть собак, которых лиса успела покусать, а часть района объявили очагом заболевания.

Ранее россиянка не выжила после укуса кошки.