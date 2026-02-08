Над Белгородской области отражена ракетная атака противника

Гладков: над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО — отражена ракетная атака противника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Информация обо всех последствиях - уточняется. Все оперативные и аварийные службы работают», — написал он.

На всей территории региона действует режим ракетной опасности. Гражданам стоит оставаться в помещениях до отбоя.

Днем 7 февраля губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся атаке с использованием десяти ракет со стороны ВСУ. В результате двое местных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и элементы инфраструктуры, пострадали 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах, а также 12 частных домовладений.

В Белгороде временно ограничили работу лифтов в многоквартирных домах. Причиной стали перепады напряжения в электросети, вызванные атакой со стороны ВСУ.

Ранее беспилотник атаковал легковушку в Белгородской области, есть пострадавший.