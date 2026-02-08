Дочь Тутберидзе стала четвертой на Олимпиаде

Фигуристы Дэвис и Смолкин заняли четвертое место в произвольном танце на Играх

Выступающие за сборную Грузии фигуристы Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин заняли четвертое место в произвольном танце командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Дэвис и Смолкин выступили под сонату для виолончели и фортепиано Николая Мясковского и получили от судей 117,82 балла. Это позволило грузинскому дуэту обойти японцев Утану Йошиду и Масаю Мориту, которые набрали 98,55 балла.

Первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которые являются олимпийскими чемпионами в командном турнире 2022 года и трехкратными чемпионами мира. Они набрали 133,23 балла.

На втором месте оказались итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,22 балла), а на третьем — канадцы Марджори Лажуа и Закари Лага (120,90).

Таким образом, Чок и Бейтс принесли сборной США 10 очков, Гиньяр и Фаббри заработали для Италии девять очков, Лажуа и Лага — восемь, Дэвис и Смолкин — семь, а Йошида и Морита — шесть.

Промежуточная таблица командного турнира выглядит так: сборная США — на первом месте (44 очка), Япония — на втором (39 очков), Италия — на третьем (37), Канада — на четвертом (35), а Грузия — на пятом (32).

В заключительный день командного турнира, 8 февраля, с произвольными программами выступят мужчины, женщины и спортивные пары. Спортивные пары покажут произвольную программу в 21.30 по московскому времени, женщины — в 22.45, мужчины — в 23.55.

