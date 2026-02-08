Ким Чен Ын раскритиковал власти Северной Кореи за пустословие

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время введения в эксплуатацию Самгванского животноводческого комплекса заявил об истощении северокорейской деревни. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

«При планировании и достижении любых дел нам надо впредь расстаться прежде всего с привычкой делать все работы спустя рукава не на научной основе, без нормального критерия», — сказал политик, рассказывая о сложностях модернизации комплекса.

Глава Северной Кореи подчеркнул, что деревни страны все еще не избавились от истощений, несмотря на многочисленные установки партии.

«По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни», — заметил Ким и добавил, что в провинциях часто символично отстраивались единичные поселки.

Второй ошибкой лидер считает «разрозненные, временные и демонстративные» инвестиции со стороны государства. В конце речи Ким призвал сделать все деревни в стране такими, как село Самгван.

В январе лидер КНДР во время церемонии по случаю завершения модернизации Ренсонского машиностроительного объединения публично освободил от должности вице-премьера Ян Сын Хо.

Ранее Ким Чен Ын заглянул в женскую баню.