Вирусолог предупредила об опасных последствиях заболевания оспой обезьян

Заболевание оспой обезьян может вызвать тяжелую пневмонию (воспаление легких) и энцефалит ( воспаление головного мозга), заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Она отметила, что многое зависит от иммунитета заболевшего.

«Вакцинацию против этого вируса не проводят, лечение достаточно сложное, и только при тяжелых формах используют противовирусный препарат широкого спектра действия», — сказала врач.

В конце января в Одинцовском районе Подмосковья госпитализировали мужчину с оспой обезьян. В больницу он обратился с высыпаниями на лице. Он болел около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Пациент находился в состоянии средней степени тяжести.

2 февраля второй пациент с оспой обезьян поступил в больницу в подмосковном городе Домодедово.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

