Спецслужбы США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

Спецслужбы США зафиксировали «нестандартный» диалог между человеком из окружения президента США Дональда Трампа и лицом, связанным с иностранной разведкой. При этом глава национальной разведки Тулси Габбард якобы воспрепятствовала распространению этой информации, пишет газета The Guardian со ссылкой на адвоката анонимного информатора, знакомого с ситуацией.

«Прошлой весной Агентство национальной безопасности обнаружило свидетельство необычного телефонного разговора между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком, близким к Дональду Трампу... крайне секретное коммюнике, которое взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе, было доведено до сведения директора национальной разведки Тулси Габбард», — сообщает издание, ссылаясь на адвоката информатора.

По данным источника, вместо того, чтобы дать сотрудникам АНБ возможность распространить информацию, Габбард передала бумажную копию разведданных непосредственно руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс.

Габбард сообщила, что после встречи с Уайлс распорядилась, чтобы АНБ не публиковало разведывательный доклад: вместо этого строго засекреченные материалы должны были быть переданы непосредственно в ее офис. По словам директора национальной разведки, отчет оставался «под замком», даже когда информатор настаивал на передаче сведений в конгрессные комитеты по разведке.

Представители офиса Габбард опровергли обвинения, назвав их политически мотивированными и лишенными оснований.

Ранее в Польше обвинили сотрудника минобороны в шпионаже и подготовке покушения на президента Украины.