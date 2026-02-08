Россиян предупредили о неочевидной, но разрушительной для глаз привычке

Привычка листать ленту соцсетей или смотреть видео в телефоне перед сном, выключив свет, — это не безобидный ритуал, а серьезный стресс для глаз, который может привести не только к усталости, но и к развитию опасных заболеваний сетчатки. Об этом «Газете.Ru» рассказала Шахло Махкамова, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского», эксперт телеканала «Доктор».

По ее словам, когда мы находимся в полностью темной комнате, наши зрачки максимально расширяются, чтобы уловить больше света. Это естественная реакция глаза. Но если в этот момент мы направляем взгляд на яркий экран смартфона, зрачки резко сужаются.

«Вот этот перепад — расширение, а затем резкое сужение зрачка — приводит к утомлению глазных мышц, которое называется астенопией. Она проявляется напряжением глаз, болью в глазах, раздражением и слезотечением. Это защитная реакция, чтобы заставить нас дать глазам отдых», — объяснила Махкамова.

В обычных условиях, при нормальном освещении, зрачок работает в более щадящем режиме, и контраст между экраном и окружающим пространством не так велик. В темноте же глаз получает двойной удар: сначала он настроился на темноту, а потом его «ослепляет» точечный источник света (гаджеты).

Основная опасность использования гаджетов в темноте связана не только с усталостью глаз. Дело в том, что экраны смартфонов излучают много синего света, который по своим свойствам близок к ультрафиолетовому излучению.

«Синяя часть спектра проникает глубоко в сетчатку и при длительной работе может приводить к разрушению пигментов в её клетках: палочках и колбочках, — говорит врач. — При этом в темноте зрачок расширен, и вредного света попадает еще больше. Восстановиться пигменты не успевают, а это уже опасно развитием заболеваний сетчатки, в частности макулодистрофии».

Макула — это центральная зона сетчатки, в которой сконцентрированы преимущественно колбочки, отвечающие за остроту зрения и цветовосприятие. Ее повреждение может привести к необратимому снижению зрения, и длительное использование синего света в этом процессе будет играть не последнюю роль.

По словам офтальмолога, есть группы людей, для которых использование гаджетов в темноте особенно вредно.

Дети и подростки. У них глаз еще растет, и повышенная нагрузка на зрительный аппарат может спровоцировать прогрессирование близорукости или ухудшение астигматизма.

«Подростки часто не знают меры и могут часами сидеть в телефоне даже после выключения света, — отмечает Махкамова. — Это значительно увеличивает риск проблем со зрением».

Пожилые люди. С возрастом естественные процессы восстановления в сетчатке замедляются, а накопленные «ошибки» в работе зрительных клеток усугубляются. Добавление чрезмерного использования синего света ускоряет развитие возрастной дистрофии сетчатки.

«Люди и так недополучают витамины, имеют возрастные изменения, а мы им еще и провоцируем дистрофию», — поясняет врач.

Полностью исключить использование гаджетов перед сном для многих нереально. Но минимизировать вред — можно. Врач дала несколько конкретных рекомендаций.

Включите общее освещение. «Желательно, чтобы в комнате был неяркий, рассеянный свет. Это снизит контраст между экраном и окружающим пространством, и зрачок не будет работать на износ», — советует офтальмолог.

Активируйте ночной режим. Практически все современные смартфоны имеют функцию фильтра синего света (Night Shift, «Режим чтения»). Включите его — экран станет теплее, и вредное воздействие уменьшится.

Делайте перерывы. «Каждые 20–30 минут отрывайтесь от экрана, давайте глазам отдых. Можно просто посмотреть вдаль, поморгать, сделать легкую гимнастику для глаз», — рекомендует Махкамова.

Соблюдайте гигиену сна. «Длительное воздействие синего света на глаза тормозит выработку гормона сна мелатонина. А полноценный сон необходим для восстановления всего организма, в том числе и глаз», — подчеркивает специалист.

Использование гаджетов в темноте — это проблема не только офтальмологическая. Как отметила врач, из-за подавления выработки мелатонина страдает качество сна, а значит, и способность организма к восстановлению. Хронический недосып ослабляет иммунитет, ухудшает память и повышает риск развития других заболеваний.

«Организм во сне лечит сам себя, — говорит Махкамова. — Если мы мешаем этому процессу, то последствия могут быть гораздо шире, чем просто уставшие глаза».

Залипание в телефоне в темноте — это не безобидная привычка, а фактор, который может ускорить развитие серьезных заболеваний глаз, особенно у тех, кто уже находится в группе риска. Простые меры — включенный ночной режим, фоновое освещение и регулярные перерывы — способны значительно снизить вред. Но лучшее, что можно сделать для своих глаз и здоровья в целом — это все-таки отложить гаджет за час до сна и дать нервной системе и зрению возможность подготовиться к отдыху.

«Глаз, который уже вырос при близорукости, короче не станет, — резюмирует врач-офтальмолог Махкамова. — Но чтобы не заработать новых проблем — макулодистрофии, макулопатии, прогрессирующей близорукости или хронической усталости глаз — важно беречь зрение здесь и сейчас. И темная комната с ярким экраном — один из провоцирующих факторов глазных заболеваний, который легко нейтрализовать».

