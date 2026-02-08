Жителей Саратовской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Саратовской области. Об этом сообщается в экстренном предупреждении в приложении МЧС России.

«Не подходите к окнам, отключите свет, газ, воду, пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон», — отмечается в сообщении.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки беспилотников в городе.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

