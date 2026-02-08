В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет самолеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого приостановили полеты аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара.

В ночь на пятницу, 6 февраля, представитель Росавиации также сообщал о приостановке приема и выпуска самолетов в аэропорту Калуги (Грабцево). Временные ограничения были сняты спустя 30 минут после их введения.

До этого Ространснадзор нашел у одной из российских авиакомпаний «зауженные» калибраторы для ручной клади в аэропорту Внуково. После проверки было выписано предписание об устранении нарушений, изъятии всех несоответствующих калибраторов и замене их на правильные.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.