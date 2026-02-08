В Одессе раздались взрывы

Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на корреспондентов.

«В Одессе звучат взрывы», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в Одесском районе Одесской области звучат сирены воздушной тревоги.

Накануне атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго». По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал к «максимальной военной сдержанности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по Одессе минувшей ночью нанесли тяжелый ущерб энергетической системе региона. По его словам, по Одессе было выпущено более 50 беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись на объекты, которые отвечают за генерацию и распределение электроэнергии, отметил Зеленский.

Ранее в Одессе взорвался автомобиль с военным ВСУ.