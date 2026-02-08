Россиянам объяснили, что делать, если собака съела снег с солью и реагентами

Поедание снега, смешанного с дорожной солью и реагентами, для собаки представляет опасность и не должно восприниматься как безобидная ситуация. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Зимой в городах чаще всего используют хлориды натрия, кальция и магния, а также химические добавки, усиливающие их действие. Попадая в организм животного, эти вещества раздражают слизистую желудка и кишечника, могут вызывать рвоту, диарею, сильную жажду и обезвоживание. При значительном количестве съеденного снега возрастает риск интоксикации и нарушения водно-солевого баланса, что особенно опасно для щенков, пожилых собак и животных с заболеваниями почек и сердца», — предупредил Руденко.

Дополнительную угрозу представляют примеси — тяжелые металлы, остатки топлива и грязь, которые накапливаются в уличном снеге. Даже небольшое количество такого «коктейля» может спровоцировать воспаление желудочно-кишечного тракта или аллергические реакции. Если собака регулярно поедает снег с солью, повышается риск хронических проблем с ЖКТ и почками.

«Если вы заметили, что собака съела такой снег, в первую очередь нужно дать ей доступ к чистой питьевой воде, чтобы снизить концентрацию соли в организме. Не следует вызывать рвоту или давать человеческие лекарства без назначения ветеринара. В течение ближайших часов важно внимательно наблюдать за состоянием животного. Тревожными симптомами считаются повторная рвота, понос, вялость, дрожь, отказ от еды, усиленная жажда или болезненность живота. При их появлении необходимо как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику», — посоветовал ветврач.

В качестве профилактики на прогулках зимой стоит не позволять собаке есть снег, особенно возле дорог и тротуаров, использовать поводок и, при необходимости, намордник для подбора с земли. После прогулки лапы и живот собаки рекомендуется промывать теплой водой, чтобы удалить остатки соли и реагентов. С точки зрения эксперта, даже разовый эпизод поедания снега с реагентами требует внимания, а регулярное — уже является поводом для консультации с ветеринарным врачом и корректировки прогулочного поведения.

