В Госдуме предложили установить для молодых ученых льготную ставку по ипотеке

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести для молодых ученых, работающих в государственных научных институтах, льготную ипотеку с фиксированной пониженной ставкой 6% годовых. Обращение с соответствующей инициативой направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Слуцкий предлагает установить для этой категории специалистов пониженную процентную ставку по ипотечным кредитам, а также предусмотреть субсидирование первоначального взноса — до 5% от стоимости жилья. Лидер ЛДПР считает, что такие меры позволят создать дополнительные стимулы для удержания молодых кадров в научной и инновационной среде и помогут им сосредоточиться на профессиональной деятельности «без отвлечения на решение жилищных вопросов».

По мнению Слуцкого, доступные ипотечные условия повышают эффективность работы молодых специалистов и способствуют формированию устойчивого кадрового потенциала в научных отраслях.

В начале февраля лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запустить в России государственную программу социальной аренды жилья. По его словам, ипотека не должна оставаться единственным способом решения жилищного вопроса.

Ранее в России одобрили идею депутатов ввести «немецкую» ипотеку.