Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Бизнес

В Госдуме предложили установить для молодых ученых льготную ставку по ипотеке

Слуцкий предложил установить для молодых ученых льготную ипотеку со ставкой 6%
Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести для молодых ученых, работающих в государственных научных институтах, льготную ипотеку с фиксированной пониженной ставкой 6% годовых. Обращение с соответствующей инициативой направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Слуцкий предлагает установить для этой категории специалистов пониженную процентную ставку по ипотечным кредитам, а также предусмотреть субсидирование первоначального взноса — до 5% от стоимости жилья. Лидер ЛДПР считает, что такие меры позволят создать дополнительные стимулы для удержания молодых кадров в научной и инновационной среде и помогут им сосредоточиться на профессиональной деятельности «без отвлечения на решение жилищных вопросов».

По мнению Слуцкого, доступные ипотечные условия повышают эффективность работы молодых специалистов и способствуют формированию устойчивого кадрового потенциала в научных отраслях.

В начале февраля лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запустить в России государственную программу социальной аренды жилья. По его словам, ипотека не должна оставаться единственным способом решения жилищного вопроса.

Ранее в России одобрили идею депутатов ввести «немецкую» ипотеку.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!