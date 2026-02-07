Размер шрифта
ВСУ ударили «Нептунами» и HIMARS по второму российскому региону

Богомаз: ВСУ ударили по Брянской области ракетами «Нептун» и РСЗО HIMARS
Наталья Селиверстова/РИА Новости

ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности «Нептун» и системами реактивного залпового огня HIMARS, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, из-за ударов в семи муниципальных образованиях нарушено тепло- и энергоснабжение, а в Выгоничском районе ранены двое мужчин. Их доставили в больницу.

«Повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь», — добавил глава области.

Вечером в Белгороде произошел частичный блэкаут после нового ракетного удара. ВСУ нанесли его, предположительно, с помощью американской установки РСЗО HIMARS.

Около 20:00 в городе объявили ракетную опасность. Примерно через пять минут раздался мощный взрыв. Затем свет пропал на Харгоре, Крейде, в центре Белгорода и части одноименного округа. На некоторых объектах городского водоканала тоже отключилось электричество.

Ранее на Украине под удар ВС РФ попала «основа энергосети».
 
