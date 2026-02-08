Размер шрифта
Российские военные расширили буферную зону в Сумской области Украины

Марочко: ВС РФ до 15 км расширили буферную зону под сумской Белой Березой
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные до 15 км расширили буферную зону на участке Комаровка — Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Планомерно развивается успех в районе Комаровки и Белой Березы. Здесь наши военнослужащие расширяют буферную зону в северном направлении. Ширина участка фронта здесь составляет порядка 15 км», — сказал он.

В конце января Марочко заявил, что российские военнослужащие расширили буферную зону в Сумской области на 10 км после освобождения села Белая Береза.

О переходе Белой Березы под контроль Вооруженных сил РФ стало известно 29 января.

5 января военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко сообщил, что на создание полосы безопасности вдоль границы РФ с Украиной может потребоваться весь 2026 год. По его словам, российским военнослужащим удалось создать местами буферную зону шириной от 10 до 15 км, но это по протяженности общей границы — где-то в пределах 10%.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ стянули к Сумам рекордное число расчетов БПЛА.
 
