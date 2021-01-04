В Белоруссии хотят «переработать» законодательство с учетом протестов

Белорусское законодательство будет «переработано» с учетом происходящего в стране, заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Шведа, в ближайшее время при президенте Белоруссии Александре Лукашенко будет проведено широкое совещание. На нем, в числе прочего, рассмотрят вопросы «переосмысления, переработки всего законодательства в связи с событиями, которые произошли в прошлом году».

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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