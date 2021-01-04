Житель Британии стал первым в мире человеком, получившим вакцину AstraZeneca

Житель Великобритании Брайан Пинкер стал первым в мире человеком, получившим вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что в настоящее время 82-летний мужчина находится в университетском медцентре Оксфорда, где проходит процедуры диализа из-за болезни почек.

Использование вакцины AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании на прошлой неделе (29 декабря — 3 января). Массовая вакцинация населения этим препаратом началась в понедельник, 4 января.

В конце декабря 2020 года министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что страна заказала 100 млн доз вакцины разработки Оксфорда и AstraZeneca.

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