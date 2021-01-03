Власти Петербурга ожидают три «волны» коронавируса после праздников

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал об ожиданиях властей города по изменениям эпидемиологической ситуации после праздничного периода. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Он отметил, что в новогодний период число госпитализаций с коронавирусом сократилось на 30%. По его словам, это связано с тем, что большинство жителей Петербурга приняли решение провести праздники дома.

При этом чиновник подчеркнул, что город не испытывает проблем с наличием свободных коек в больницах.

«Ждем после окончания праздников три новые волны (заболеваний. — «Газеты.Ru»): посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — заключил Елин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 60,2 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Петербурге готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

— В Петербурге ослабили ограничения для заведений в новогодние праздники

— Власти Петербурга рассказали о проходящей вакцинации от COVID-19