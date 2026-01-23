Размер шрифта
На Украине призвали признать Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности

Нацсовет Украины по телевещанию хочет признать Успенскую угрозой нацбезопасности
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал минкульт республики внести певицу Любовь Успенскую в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Решение принято по результатам официального мониторинга и анализа материалов медиа и социальных сетей из открытых источников», — говорится в сообщении.

В нацсовете добавили, что причиной признания артистки угрозой стало ее посещение Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, решение связано с поддержку Успенской инициативы народного артиста России Игоря Матвиенко по перечислению средств на восстановление разрушенных и поврежденных объектов культурного наследия в Курской области, следует из сообщения.

В сентябре прошлого года первый председатель уполномоченного по защите государственного языка в Киеве Игорь Спиридонов сообщил, что мультсериал «Маша и Медведь», певица Инстасамка и рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) являются угрозой национальной безопасности республики. По его словам, большая часть украинцев выступала против того, чтобы в стране транслировался русскоязычный контент.

Ранее украинская певица заявила о негативных последствиях русофобии для Украины.

