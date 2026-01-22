Размер шрифта
Общество

В Тульской области наказали мужчину, который дал пощечину фельдшеру

В Тульской области осудили мужчину, который дал фельдшеру пощечину
В Тульской области вынесли приговор судимому мужчине, который напал на фельдшера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 28 июля прошлого года в доме осужденного в городе Новомосковске. К нему для оказания медицинской помощи приехал фельдшер — в ходе общения пациент и врач поссорились. В ходе конфликта мужчина дал медику пощечину, задев его шею, и причинил ему физическую боль. При этом в момент нападения у него была непогашенная судимость за другое преступление с применением насилия.

Новомосковский районный суд Тульской области признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.

Ранее в Петербурге пациент скорой распылил в лицо фельдшеру газ и попытался сбежать.

