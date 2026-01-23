Размер шрифта
Фельдшер из Смоленской области отдала мошенникам почти 2 млн рублей

В Смоленской области фельдшер обогатила мошенников почти на 2 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Смоленской области 21-летняя сотрудница медучреждения лишилась крупной суммы денег, поверив аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Молодой жительнице города Вязьма в мессенджере позвонил аферист, который назвался «сотрудником Центробанка». Под предлогом якобы защиты ее сбережений злоумышленник убедил девушку, что ей необходимо отправить все средства на «безопасный счет». Обманутая горожанка поверила преступнику и последовала его дальнейшим инструкциям.

В результате девушка отправила на счет аферистов почти 2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого «Катя» с сайта знакомства оставила жителя Тверской области без 6 млн рублей. Попытки вернуть «заработанное» привели лишь к новым требованиям о переводах.

Ранее российская пенсионерка поверила «следователю» и лишилась 6 млн рублей.

