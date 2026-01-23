В России обсуждают новую пошлину для водителей

В ОП предложили ввести плату за каждую попытку сдачи экзамена на права

Введение дополнительной госпошлины за каждую попытку сдачи экзамена для получения водительского удостоверения поможет дисциплинировать автолюбителей, заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, зампред Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что благодаря этому водители начнут более качественно готовиться к тестированию.

Коробчак добавил, что предложение в числе других войдет в рекомендации, которые будут направлены в профильные министерства и ведомства.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что гражданам в России надо платить не за факт владения автомобилем, а за интенсивность использования им.

Позднее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что российские автомобилисты де-факто уже платят налог за количество раз использования автомобиля в год за счет акциза, включенного в топливо, таким образом дополнительных налогов в этой части вводить не нужно.

