В России обсуждают новую пошлину для водителей

В ОП предложили ввести плату за каждую попытку сдачи экзамена на права
Максим Блинов/РИА Новости

Введение дополнительной госпошлины за каждую попытку сдачи экзамена для получения водительского удостоверения поможет дисциплинировать автолюбителей, заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, зампред Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что благодаря этому водители начнут более качественно готовиться к тестированию.

Коробчак добавил, что предложение в числе других войдет в рекомендации, которые будут направлены в профильные министерства и ведомства.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что гражданам в России надо платить не за факт владения автомобилем, а за интенсивность использования им.

Позднее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что российские автомобилисты де-факто уже платят налог за количество раз использования автомобиля в год за счет акциза, включенного в топливо, таким образом дополнительных налогов в этой части вводить не нужно.

Ранее в Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе.

