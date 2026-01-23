Зеленский рассказал о переговорах в Давосе о мире на Украине

Зеленский: в Давосе не удалось договориться о территориальных вопросах

На переговорах по миру на Украине, которые проходят в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, пока не удалось договориться о территориальных вопросах, заявил президент республики Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский добавил, что на завтрашней трехсторонней встрече в Объединенных Арабских Эмиратах стороны могут показать варианты относительно территорий на востоке Украины.

У президента также поинтересовались, что имел в виду спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, когда говорил о том, что все урегулирование украинского конфликта сводится к «одному вопросу».

«Все о территории. Это проблема, которая все еще не решена. Думаю, именно об этом говорил Стив Уиткофф», — подчеркнул Зеленский.

До этого ведущий дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе вынужден был прервать выступление Зеленского, указав на истечение времени.

Президент Украины прилетел в Швейцарию в 11:30 по местному времени. Днем ранее, 21 января, американский президент Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что встретится с Зеленским.

В ходе своего выступления Зеленский отметил, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ.