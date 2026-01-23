Размер шрифта
Де Голль призвал Францию воссоздать Антанту с Россией

Внук де Голля призвал Францию выйти из НАТО и восстановить Антанту с Россией
Alexander Zemlianichenko/AP

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и глава фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль в социальной сети X призвал Францию к тому, чтобы восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО, что, по его мнению, должно восстановить суверенитет страны.

Он отметил стремление Соединенных Штатов «контролировать мир сильнее, чем когда-либо».

«Франция должна восстановить суверенитет через строительство Европы Наций, присоединение к многополярному миру, восстановление Антанты с РФ и выход из объединенного командования НАТО, как это сделал Шарль де Голль в 1966 году», — написал Пьер.

Антанта – союз Франции, Великобритании и России (Тройственное согласие), который оформился в 1904-1907 годах и объединил во время Первой мировой войны (1914-1918) против коалиции Центральных держав свыше 20 стран, среди которых США, Италия, Япония. Впоследствии многие державы Антанты участвовали в интервенции на территории бывшей Российской империи.

До этого Пьер де Голль назвал политику России примером для других. По его мнению, Россия и ее партнеры по БРИКС строят новую архитектуру мира, что позволило вывести РФ в число передовых и сделало ее примером для других стран.

Ранее внук де Голля захотел увидеть переговоры Путина и Трампа во Франции.

