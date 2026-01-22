Размер шрифта
На Украине заявили о самом трудном дне для энергетики с 2022 года

Шмыгаль: 22 января стало самым тяжелым днем для энергетики Украины с 2022 года
Andrii Nesterenko/Reuters

Четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года. Об этом заявил первый вице-премьер — министр энергетики республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Из-за совокупности факторов, повлекших постоянные обстрелы, а именно — повреждения генерационного оборудования, разбитые распределительные сети и трансформаторы, постоянные атаки врага по всей энергосети», — написал глава ведомства.

Шмыгаль добавил, что ситуация в стране стала сверхтяжелой. По его словам, для сохранения целостности энергосистемы «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. При этом самая сложная ситуация сложилась в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, отметил вице-премьер.

Несколькими часами ранее МВД Украины в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетической сфере посоветовало гражданам заранее подготовить базовый запас продовольствия и «тревожный чемодан». Так, в министерстве призвали украинцев иметь запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов минимум на 3-5 суток.

Ранее экс-депутат Рады дал совет невесте Кулебы, предложившей украинцам греться вибраторами.

