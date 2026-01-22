В «Зените» посчитали штраф игрока на 60 млн рублей неплохим для клуба

Семак о Венделе: человек так решил, что за свои опоздания платит, причем много

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал штраф полузащитника Вендела на 60 млн рублей за опоздание на зимние тренировочные сборы. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много. Для клуба эта ситуация, может, и неплохая — штраф большой. Перед командой Вендел, думаю, извинится и на словах, и на деле», — заявил Семак.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на 700 тысяч евро (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды.

Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Вендел, как ожидается, прибудет в расположение команды в Дохе либо 22 января, либо на день позже.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.

