Дмитриев прокомментировал осуждение стран Европы Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает страны Европы и обвиняет их в недостаточной помощи. Об этом в социальной сети X написал специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Зеленский критикует и обвиняет Европу, называя ее «фрагментированным калейдоскопом малых и средних держав», делающих недостаточно для помощи», — написал он.

Выступая на форуме в Давосе после встречи с американским президентом, Владимир Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.

«Прошел год — и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», — сказал Зеленский об отсутствии прогресса в способности Европы к самозащите.

В комментарии для «Газеты.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский раскритиковал Европу после встречи с американским лидером Дональдом Трампом, потому что последний мог пообещать ему личные гарантии безопасности.

