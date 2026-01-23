Россиянам объяснили, кому обязательно нужно принимать магний

Несмотря на то, что магний встречается в пище, дефицит этого элемента встречается довольно часто, особенно зимой и у людей с неправильным рационом или хроническими заболеваниями, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

По его словам, магний — один из ключевых минералов для нормальной работы организма. Он участвует более чем в 300 биохимических реакциях, включая работу мышц и нервной системы, обмен энергии, работу сердца и сосудов, а также синтез белка и ДНК.

Эксперт рассказал, кому магний действительно нужен:

— людям с хроническим стрессом и высокой умственной нагрузкой. Магний помогает снизить нервное напряжение, улучшить качество сна и снизить уровень тревожности;

— тем, кто активно занимается спортом или физическим трудом. Магний участвует в сокращении и расслаблении мышц, снижает риск судорог, поддерживает энергетический обмен и восстановление после нагрузки;

— людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Магний регулирует работу сердца, поддерживает нормальный ритм и помогает контролировать давление;

— женщинам в период менструации и менопаузы, поскольку магний уменьшает болезненные спазмы и стабилизирует гормональный баланс;

— людям с нарушением обмена веществ, диабетом, ожирением и проблемами с почками, так как эти состояния часто сопровождаются снижением уровня магния в организме.

«Регулярное поддержание оптимального уровня магния улучшает настроение, снижает тревожность, предотвращает мышечные судороги, поддерживает нормальное давление и сердечный ритм, а также улучшает качество сна. Магний также участвует в усвоении кальция и витамина D, влияя на здоровье костей», — сказал Коньков.

Магний относительно безопасен, особенно при поступлении с пищей. Проблемы возникают при избыточном приеме добавок — возможны диарея, тошнота, слабость, снижение давления и нарушение сердечного ритма. Людям с хронической почечной недостаточностью добавки магния противопоказаны, так как излишек минерала может накапливаться в организме.

«Оптимальная доза магния индивидуальна и зависит от пола, возраста, физической активности и состояния здоровья. Средняя рекомендуемая суточная норма для взрослых составляет 300–400 мг. При дефиците врач может назначить повышенную дозу на короткий период, при этом важно учитывать форму магния (цитрат, глицинат, оксид и др.), так как усвояемость разная. Определить дефицит можно с помощью анализа крови, оценки симптомов (судороги, бессонница, раздражительность, мышечная слабость) и консультации специалиста», — заявил он.

Эксперты подчеркивают, что добавки магния не должны заменять сбалансированное питание. Богатыми источниками минерала являются орехи, семена, бобовые, цельнозерновые продукты, зеленые листовые овощи и темный шоколад. Сочетание питания и при необходимости добавок позволяет безопасно поддерживать оптимальный уровень магния в организме.

«Таким образом, магний — критически важный минерал для нервной системы, мышц, сердца и костей. Его дефицит может вызывать широкий спектр симптомов, а правильный подбор дозировки, формы препарата и контроль специалиста помогают получить максимальную пользу и избежать побочных эффектов», — добавил эксперт.

