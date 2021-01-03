В Калифорнии не осталось мест в моргах

В американском штате Калифорния на фоне продолжающейся пандемии коронавируса закончились места в моргах. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Владелец похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо рассказала о том, что за 40 лет ее работы в этой индустрии такая ситуация происходит впервые.

По ее словам, сотрудники бюро вывозят тела в шесть раз чаще (как минимум 30 раз в день), чем обычно.

Исполнительный директор Калифорнийской ассоциации похоронных бюро отметил, что процесс кремации тел значительно замедлился в штате: раньше на него уходили один или два дня, а сейчас это может занимать более недели.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 60,2 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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