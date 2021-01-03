Пятеро полицейских ранены на демонстрации в Иерусалиме
Максимс Краюшкинс
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Пятеро полицейских получили ранения при столкновениях с протестующими в Иерусалиме, задержаны 11 демонстрантов. Об этом у себя в Twitter сообщила полиция Израиля.
«На данный момент пятеро полицейских ранены камнями и предметами, которые бросали в них демонстранты, 11 протестующих задержаны», — говорится в сообщении
Отмечается, что в беспорядках приняли участие сотни человек.
На данный момент большинство протестующих покинули улицы, отметили в полиции.
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