Полиция освободила пассажиров захваченного талибами* автобуса в Афганистане

Полиция освободила пассажиров и водителя захваченного радикалами автобуса в афганской провинции Герат. Об этом информирует агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя полиции Басира Расули.

Отмечается, что удалось освободить 15 пассажиров, в том числе ребенка, а также водителя автобуса, угнанного боевиками. Пока ни одна группировка, включая радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее сообщалось, что боевики радикального движения «Талибан» похитили автобус с 45 пассажирами в провинции Герат в субботу, 2 января.

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