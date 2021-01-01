Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом. Его обращение опубликовано на сайте городской мэрии.
«Совсем скоро наступит 2021 год, а год 2020-й уйдет в историю. Мы провожаем его без сожаления. Слишком много проблем он принес каждому из нас», – заявил Собянин.
Мэр назвал пандемию новой коронавирусной инфекции «самой серьезной проверкой на прочность для нынешнего поколения москвичей» и подчеркнул, что в трудную минуту жители города «сплотились, чтобы выдержать это испытание».
Он поблагодарил медиков, социальных работников, сотрудников транспортной сферы, специалистов ЖКХ, волонтеров и «других незаметных героев» за их труд в минувшем году.
Собянин также напомнил, что «не пандемией единой жила в уходящем году Москва».
«Несмотря на все проблемы, удалось многое сделать и для развития нашего любимого города», – отметил глава города.
Мэр столицы выразил уверенность, что москвичи обязательно преодолеют нынешние трудности и станут сильнее.
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