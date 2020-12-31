Си Цзиньпин поздравил китайцев и народы всего мира с Новым годом

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил китайскую нацию и народы всего мира с наступающим 2021 годом. Трансляция велась по каналам Медиакорпорации Китая, передает РИА «Новости».

В своем выступлении он назвал 2020 год крайне непростым.

«Столкнувшись с внезапно вспыхнувшей эпидемией коронавируса, мы продемонстрировали нашу волю и любовь к жизни, придерживаясь принципов «человек превыше всего, жизнь превыше всего», — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин выразил сочувствие каждому заразившемуся коронавирусом и выразил своем уважение всем, кто сделал свой вклад в борьбу с пандемией.

Кроме того, китайский лидер заявил, что народы всех стран мира должны рука об руку, разделяя горести и печали

«Когда у людей есть общность интересов и стремлений, они сплочённы, вся наша планета – это единая семья», — добавил он.

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