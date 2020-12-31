Саратовского прокурора задержали по подозрению в получении взяток на 18 млн рублей

Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров был задержан по подозрению в получении взяток на сумму не менее 18 млн рублей от ритуального бюро за покровительство. Об этом сообщили в областном управлении СК России.

По версии следствия, Пригаров с декабря 2017 по декабрь 2020 года получал взятки от представителя ритуального бюро за общее покровительство организации. В отношении прокурора завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

«Подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной УФСБ России и прокуратуры Саратовской области. За содеянное Пригарову грозит до 15 лет лишения свободы.

Пригаров работал первым зампрокурора Саратова с ноября 2013 года по февраль 2018 года, затем его назначили прокурором Кировского района Саратова.

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