Погода в 2020 году в России стала аномально рекордной

Погода в 2020 году обновила рекорды по многим показателям, передает «Вести.Ru» со ссылкой на представителей сервиса «Яндекс.Погода».

По его данным, летом 2020 года климатические рекорды фиксировались на Урале и в Сибири. Так, температура в Екатеринбурге в середине июля достигла +39°С.

Октябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в таких городах, как Москва, Тверь, Смоленск, Рязань, Тула, Курск, Волоколамск, Можайск, Воронеж, Белгород, Брянск, Владимир и Тамбов. В Санкт-Петербурге такую аномально теплую для октября температуру наблюдали последний раз 100 лет назад.

Зима 2019-2020 года стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. В частности в Москве впервые в истории средняя температура воздуха зимой была выше 0°С.

При этом, декабрь в Сибири выдался одним из самых холодных в истории. В некоторых городах температура воздуха опускалась ниже -40°С.

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