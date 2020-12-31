В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов

Бернст Ю.

Авиакомпании Японии отменили по меньшей мере 143 внутренних рейса из-за сильных снегопадов, обрушившихся 30 декабря на ряд регионов страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

В основном речь идет о маршрутах между мегаполисами Токио и Осака и северными префектурами.

По данным телеканала, вечером 31 декабря будет приостановлено сообщение на линии в районе префектуры Ямагата, при этом движение на одной из магистралей на юго-западном острове Кюсю планируется перекрыть.

Метеорологи предупредили, что с 30 декабря по 1 января на побережье Японского моря в стране ожидаются сильные снегопады и бури. По прогнозам синоптиков, в северных районах и на побережье 30 декабря должно было выпасть до 90 см снега, а в новогоднюю ночь — еще 80–120 см.

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