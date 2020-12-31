Мурашко подвел итоги года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с наступающим праздником и подвел итоги уходящего года. Об этом пишет ТАСС.

«Медицинский работник стал поистине национальным героем, каждый житель страны ощутил теплоту и заботу с вашей стороны», — сказал министр.

По его словам, в 2021 году предстоит много работы: 1 января начнется модернизация первичного звена здравоохранения.

«Мы постараемся поднять инфраструктуру для оказания этой самой близкой и востребованной людьми помощи на качественно новый уровень, чтобы наши граждане ощутили реальные перемены к лучшем», — подчеркнул министр.

Также Мурашко добавил, что будет совершенствоваться работа диагностических, сердечно-сосудистых и онкологических отделений.

Глава минздрава считает, что уходящий год был «трудным и крайне напряженным». В то же время, по его мнению, Россия может гордиться своей «сплоченностью, готовностью противостоять серьезнейшим вызовам, таким как пандемия».

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