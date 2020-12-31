Мурашко подвел итоги года
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с наступающим праздником и подвел итоги уходящего года. Об этом пишет ТАСС.
«Медицинский работник стал поистине национальным героем, каждый житель страны ощутил теплоту и заботу с вашей стороны», — сказал министр.
По его словам, в 2021 году предстоит много работы: 1 января начнется модернизация первичного звена здравоохранения.
«Мы постараемся поднять инфраструктуру для оказания этой самой близкой и востребованной людьми помощи на качественно новый уровень, чтобы наши граждане ощутили реальные перемены к лучшем», — подчеркнул министр.
Также Мурашко добавил, что будет совершенствоваться работа диагностических, сердечно-сосудистых и онкологических отделений.
Глава минздрава считает, что уходящий год был «трудным и крайне напряженным». В то же время, по его мнению, Россия может гордиться своей «сплоченностью, готовностью противостоять серьезнейшим вызовам, таким как пандемия».
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