В Риге рассказали о пострадавших в результате взрыва в жилом доме

В Службе неотложной медицинской помощи Риги рассказали о пострадавших в результате взрыва в жилом доме в городе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя службы.

Он отметил, что всего ранения получили четыре человека.

При этом, по его словам, травмы двух из них оцениваются как серьезные, а ранения еще двух человек — как легкие.

На месте продолжают работать спасательные службы и бригады скорой помощи.

Ранее мощный взрыв произошел в трехэтажном доме в районе Агенскалнс Риги. Его звук был слышан во многих районах столицы.

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