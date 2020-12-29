Синод РПЦ создал комиссию для расследования правонарушений священников

Священный синод Русской православной церкви создал общецерковную дисциплинарную комиссию для расследования правонарушений священников. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

«Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему общецерковному суду Общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси», — говорится в сообщении.

Комиссией будет руководить Патриарх.

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