Синод РПЦ создал комиссию для расследования правонарушений священников
Карина Казанцева
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Священный синод Русской православной церкви создал общецерковную дисциплинарную комиссию для расследования правонарушений священников. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
«Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему общецерковному суду Общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси», — говорится в сообщении.
Комиссией будет руководить Патриарх.
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