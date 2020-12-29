Попова заявила, что в 77 регионах РФ ситуация с коронавирусом стабилизировалась
Катерина Медведева
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом находится на этапе стабилизации в 77 российских регионах. Ее слова приводит ТАСС.
«В 77 субъектах фаза стабилизации продолжается уже более пяти недель. Это неплохой прогностический признак», — сказала она в ходе заседания президиума совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По последним данным, коронавирус был подтвержден у 3 105 037 жителей России. Наибольшие показатели суточного прироста наблюдаются в Москве, Петербурге и Подмосковье.
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