В Белоруссии объявили о начале вакцинации населения вакциной «Спутник V»

В Белоруссии объявили о начале вакцинации населения российской вакциной от коронавируса «Спутник V», первая партия препарата прибыла в страну во вторник, 29 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Министерство здравоохранения Республики Белоруссия, Министерство здравоохранения РФ и РФПИ объявляют о начале вакцинации населения Белоруссии российской вакциной против коронавируса «Спутник V»», — говорится в сообщении.

Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V». Во вторник, 29 декабря, первая партия вакцины прибыла в республику.

Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. На территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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