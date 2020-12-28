Онищенко прокомментировал COVID-диссидентство в российском кабмине

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью НСН заявил, что понятия COVID-диссидентства не существует.

«Это литературный прием, фигура речи, как волны пандемии, первая, вторая. Эти термины не относятся к эпидемическому процессу, к эпидемиологии как науке», — отметил он.

Однако, по словам Онищенко, в начале пандемии все решения, в том числе в правительстве, принимались под информационным давлением.

«Информационный террор преобладал над реальностью и эпидемической картиной при принятии решений в правительстве, и не только в России, а везде», — сказал депутат.

Он отметил, что на тот момент российские власти действовали «в рамках заданных параметров, которые исповедовала Всемирная организация здравоохранения».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в начале пандемии в правительстве были COVID-диссиденты — члены кабмина, которые не верили в существование новой инфекции или не понимали масштабов ее распространения.

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