В мире за сутки коронавирусом заразились 441 тысяча человек, пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

За последние 24 часа скончались 6,8 тысячи пациентов. С начала пандемии заболели 79,7 миллиона, погибли 1,76 миллиона человек.

Больше половины новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (227 490), на втором месте — Европа (146 109), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 532).

Больше всего заражений выявлены в США — 18,8 миллиона. Далее идут Индия (10,2 миллиона), Бразилия (7,5 миллиона), Россия (3 миллиона).

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