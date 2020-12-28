Комбинация «Спутника V» с AstraZeneca будет действовать два года

Комбинация российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca будет защищать от коронавируса два года. Об этом заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

По его словам, при использовании гибридной вакцины клетки памяти будут лучше образовываться.

«И вакцина, совершенно очевидно, будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на 3-4 месяца, а по крайней мере на два года», — сказал Гинцбург.

Ранее стало известно, что НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Р-Фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— AstraZeneca разработала способ улучшить оксфордскую вакцину от COVID-19

— AtraZeneca проверит эффективность своей вакцины против нового варианта COVID

— РФ не будет применять комбинацию вакцин «Спутник V» и AstraZeneca