Голикова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об эпидемиологической ситуации в стране. Об этом она заявила в интервью в программе «Познер» на Первом канале.

Она отметила, что в большинстве регионов страны наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса.

«Сейчас мы видим, что абсолютное большинство наших регионов находятся в стадии стабилизации», — подчеркнула Голикова.

Кроме того, она выразила обеспокоенность в связи с обострением ряда хронических заболеваний на фоне COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 81,2 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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