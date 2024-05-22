В Финляндии на границе с РФ установили будки для контроля за «направляемой миграцией»

В Финляндии появились пограничные пункты для усиления контроля за границей с Российской Федерацией. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что будки синего цвета установили на всей восточной границе из-за направляемой миграции.

Хейкки Ахтиайнен, заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии, заявил, что будки были приобретены прошлой зимой. Они используются для наблюдения за местностью и в качестве краткосрочных рабочих мест для патрулей при выполнении задач по наблюдению.

«Благодаря такому решению вы можете подняться немного выше над землей и наблюдать. При необходимости на стенде также можно остаться на ночь», — заявил он.

21 мая сообщалось, что власти Финляндии задумались об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, но с выдворением беженцев.

В этот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал Европейский союз (ЕС) найти общее решение в связи с якобы потоком мигрантов из России, не имеющих необходимых документов.

Ранее Финляндия допустила открытие границы с РФ.