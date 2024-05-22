Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон должен разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары по территории России оружием, которое поставляет Запад. Видеозапись с его комментарием опубликовал Telegram-канал издания «Политика страны».

«Я думаю, нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны уметь дать отпор», — заявил Джонсон.

До этого сообщалось, что украинские власти просят у Вашингтона снять запрет на использование западного оружия для атак по территории РФ. Белый дом отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны. Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом вооруженных сил РФ.

Тем временем в Соединенных Штатах подчеркивают, что позиция Киева в конфликте с Москвой становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на российской территории.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие американские конгрессмены желают эскалации напряженности на Украине, в связи с чем требуют разрешить Киеву наносить удары по территории РФ.

Ранее в Совфеде отреагировали на призыв конгрессменов США к ударам по России.