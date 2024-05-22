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Украинским медиа дали рекомендации по обозначению российских военных

Нацсовет Украины рекомендовал не называть российских военных «орками» и «русней»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Национальный совет Украины по телерадиовещанию рекомендовал не называть российских военных «орками» и «русней». Об этом сообщается на сайте нацсовета.

В тексте рекомендации украинским медиа и законодателям рекомендуется, как правильно называть украинских военных и ветеранов. Национальный совет рекомендует воздержаться от обесценивающей лексики по отношению к ветеранам, стигматизации физических и психологических травм, бездоказательных обвинений в нарушении присяги попавших в российский плен и так далее.

По отношению к российским военным рекомендуется избегать обесценивающих выражений, таких как «чмони», «орки», «русня» и прочих.

В документе отмечено, что медиа следует соблюдать этические и журналистские стандарты в условиях военного положения.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что хакеры взломали одну из платформ для трансляции телеканалов в республике.

Ранее аналитики заявили о четырехкратном росте объема кибератак со стороны Украины на российские ресурсы.

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